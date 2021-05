Crisi Roma: tre gol annullati, un rigore sbagliato. La Sampdoria vince 2-0 con un gol per tempo

vedi letture

La Sampdoria batte 2-0 la Roma grazie ad un gol per tempo: prima Silva (45') poi Jankto (65'). Un rigore sbagliato e tre gol annullati per i giallorossi.

Le scelte di formazione - Tanti assenti: Ranieri recupera Candreva, Keita e Quagliarella ma li lascia tutti e tre in panchina per non rischiare, davanti Gabbiadini unica punta con Verte alle sue spalle. Molte rotazioni pure nella Roma, a partire dal portiere che è il terzo Fuzato, all’esordio in questo campionato. In difesa riecco Kumbulla, sulle fasce confermati Santon e Peres dopo Cagliari. Cristante avanza in mediana, ma la grande novità è in attacco: ci sono tutti e due i numeri nove. Mayoral e Dzeko assieme dal 1’.

Mayoral ha le prime occasioni - Le prime due occasionassime del match capitano a Mayoral ma lo spagnolo non colpisce anche per colpa di Tonelli: la prima volta (2’) tarda un po’ a calciare e ne permette il rientro, sulla seconda (13’) invece bravissimo il centrale di casa ad opporsi col corpo. Nel mezzo, appena qualche istante prima, un mancato tiro di Gabbiadini su ottimo invito di Jankto. Dzeko troverebbe la via della rete al 28’, ma il fuorigioco è lampante e la chiamata arriva.

Cresce la Sampdoria… - Poca Samp nella prima parte del primo tempo, ma la squadra di Ranieri viene fuori alla distanza e dopo la mezz’ora ecco le occasioni: al 34’ mancino di Verre che finisce fuori di un soffio, mentre un minuto dopo Fuzato è chiamato alla prima parata, per murare il tentativo un po’ masticato da Thorsby. Peres al 39’ poi ferma la conclusione di Damsgaard dal limite.

… E colpisce dopo l’errore di Dzeko - Momento sliding doors nel finale di primo tempo. Dzeko al 42’ ha la palla per togliersi via la ruggine in campionato e colpire, un invito filtrante con i giri giusti di Mkhitaryan, ma lo spreca calciando sull’esterno della rete dopo aver saltato Audero. Una legge antichissima del calcio, quella del gol sbagliato-gol subito, trova immediata conferma: appena prima del recupero Fuzato appoggia corto su Kumbulla, che scivola. Thorsby scippa il pallone e completa l’opera servendo Adrien Silva, che spiazza Fuzato con il mancino dell’1-0. Appena prima dell’intervallo.

Ripartenza lenta - La ripresa inizia senza sostituzioni immediate, e con dei ritmi tutt’altro che infuocati. Dzeko si vede annullare un altro gol al 57’: anche stavolta la posizione sembrava nettamente irregolare già a occhio nudo, ma dopo un’attesa prudenziale ecco chiamata e annullamento.

I blucerchiati colpiscono ancora - La Sampdoria sembra interpretare fedelmente il copione del primo tempo, e dopo un inizio ripresa di attesa, eccola venire fuori e colpire. Classica ripartenza alla Ranieri, non ce ne voglia, e 2-0 in bacheca: la palla arriva velocemente dalla difesa a Verre, che disegna un tracciante perfetto verso Jankto, lanciato a tutta velocità verso la porta e abile nel trafiggere Fuzato con una conclusione potente, bassa e tesa: 2-0 Samp, e Roma alle corde.

Dzeko e la Roma escono dal match - In realtà, a volerla dire tutta, la Roma nel match avrebbe modo di rientrarci immediatamente. Al minuto 71 infatti Mancini se ne va in progressione solitaria e crossa al centro: la palla sbatte sul braccio di Adrien Silva, ed è calcio di rigore. Con il tiratore Veretout assente, si prende la responsabilità Dzeko, anche per togliere la polvere dalla casella “gol in campionato”. Non stavolta, però, perché Audero intuisce il destro ad incrociare basso e glielo para. Amarezza per il bosniaco, sconforto per la Roma che da quel momento di fatto esce dal match, limitandosi ad osservare il duplice tentativo di Keita Balde di iscriversi al tabellino dei marcatori, sbattendo però sui guantoni di Fuzato. Dopo 3 minuti di recupero, ecco il triplice fischio del signor Sacchi: Sampdoria batte Roma 2-0 e vola a 45 punti. Roma ferma e ormai in piena crisi, con l'ultimo posto europeo a rischio: il Sassuolo è a -2.