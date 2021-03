Cristiano Ronaldo, 18° anno consecutivo in rete con la Nazionale. La prima volta a Euro 2004

Con la rete segnata al Lussemburgo ieri sera, Cristiano Ronaldo ha fissato un nuovo record con la nazionale portoghese: 18 anni consecutivi a segno. Il primo fu niente meno che nella partita d'esordio di Euro 2004 giocato proprio in Portogallo, dove i lusitani però persero contro i futuri campioni della Grecia. In totale siamo a 103 reti, 6 in meno dal recordman mondiale, l'iraniano Ali Daei. Questa la distribuzione anno per anno:

2004: 7 reti

2005: 2

2006: 6

2007: 5

2008: 1

2009: 1

2010: 3

2011: 7

2012: 5

2013: 10

2014: 5

2015: 3

2016: 13

2017: 11

2018: 6

2019: 14

2020: 3

2021: 1