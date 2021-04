Crotone, Cosmi accetterebbe una conferma in Serie B: "Qui c'è l'ambiente giusto per me"

Serse Cosmi cade contro l'Udinese, ma le sue quotazioni per una conferma a Crotone il prossimo anno anche in caso di Serie B sono in rialzo. L'allenatore rossoblù a fine partita ha toccato anche questo tema ai microfoni di Sky Sport: "Ci siamo conosciuti per poco con Vrenna e la dirigenza, ma al di là di tutto hanno capito chi sono io. Sono orgoglioso di esser stato chiamato in Serie A dopo tanto tempo e di questo renderò sempre merito a loro. Non m'interessa se sono venuto perché magari altri hanno rifiutato. Ho trovato un ambiente che mi piace perché tutti partecipano nella maniera giusta, come piace a me. Questa è l'unica cosa che posso dire. E' chiaro che da una parte c'è un lavoro che si fa e quello può essere visto da chi di dovere, poi però ci sono anche i risultati e bisogna capire se non ci sono possibilità strutturali di fare di più o se il mio lavoro è troppo poco. Per me non è così, io sono contento di quello che facciamo durante la settimana".