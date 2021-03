Crotone, Cosmi: "Con me in panchina sarebbe andata diversamente: ero sicuro di pareggiare"

vedi letture

Urlava e si sgolava dalla panchina, Serse Cosmi. Il tecnico del Crotone, squalificato, ha commentato così in conferenza stampa la sconfitta all'Olimpico contro la Lazio per 3-2:

"Usciamo con molto rammarico perché abbiamo rimontato due volte la Lazio. E se escludiamo l'occasione di Immobile, non abbiamo subito niente. Si dovevano fare gli ultimi dieci in maniera diversa. Bisognava stare attenti sulle palle alte, ma stare in tribuna e comunicare con la panchina non è facile: non devono punire gli allenatori per situazioni assurde. Se fossi stato in campo due minuti prima del 3-2 avrei fatto due cambi. Non ho avuto la possibilità di farlo: in caso contrario non so se sarebbe finita così. Prendiamo dei gol evitabili: l'1-0 è elementare, ci può stare che uno possa anche fare la sponda ma non che calci completamente da solo. Se poi c'è Milinkovic finisce che vai sotto. Alla mia squadra comunque non posso rimproverare nulla, ero convinto di pareggiarla".