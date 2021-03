Crotone, Cosmi sta con Gattuso: "Aggredito ingiustamente nonostante le tante assenze"

Serse Cosmi, allenatore del Crotone, sta con Rino Gattuso. Prossimo avversario del Napoli in campionato, il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Mezzogiorno: "Rino è stato aggredito nel momento più difficile, l’ho considerato ingiusto sottolineandolo quando sono stato ospite in tv a Napoli. Non è magia la svolta nelle prestazioni e nei risultati, è impossibile mettere in campo determinati sincronismi solo con Politano e Insigne in attacco. La svolta nelle prestazioni e nei risultati non è magia, è avvenuta appena sono rientrati Osimhen, Mertens e Lozano. Non c’è nessuna squadra che si può permettere l’assenza di tanti uomini importanti e sinceramente non considero il Napoli attrezzato per lo scudetto".