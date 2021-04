Crotone, Magallan al 45': "Contento per il gol, ma manca ancora un tempo"

Intervenuto ai microfoni Sky, il difensore del Crotone Lisandro Magallan ha così parlato dopo i primi 45' del match col Parma: "Sono molto contento per il gol, ma ancora di più per il fatto che stiamo vincendo. Dobbiamo continuare così, manca ancora un tempo. La vittoria sarebbe importante per noi e per i nostri tifosi".