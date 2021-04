Crotone, Simy: "Tre gol al Napoli tanta roba. Lo Spezia? Scontro diretto che può dare tanto"

Ospite dei canali ufficiali del Crotone Simy, attaccante nigeriano,ha parlato dopo aver centrato la 150^ presenza con il club calabrese: “"Non mi piace parlare a livello personale come sapete. 150 partite indossando questa maglia sono un motivo di orgoglio per me e sono molto fiero di quanto fatto in questi 5 anni, sin dal primo giorno che sono arrivato ho sentito l'affetto e l'amore di tutti”.

Spazio poi ad un commento sul match perso contro il Napoli e al prossimo contro lo Spezia: “Fare 3 gol in casa del Napoli è tanta roba ma alla fine non è servito perché era importante fare punti. Dobbiamo alzare la testa e continuare a pedala. Lo Spezia? "Sarà uno scontro diretto, dobbiamo mettere tutto in campo perché è una gara che ci può dare tanto”.