Crotone spacciato, Cosmi: "Ma recuperare una posizione avrebbe un significato importante"

Lei che lettura dà di questo Crotone? Alla vigilia della sfida contro il Parma, il tecnico del Crotone Serse Cosmi in conferenza stampa ha risposto anche a questa domanda: "Noi l'unica squadra che vediamo vicino è il Parma, riuscire a recuperare una posizione avrebbe un significato importante. Essere ultimi o penultimi per la retrocessione non cambierebbe nulla, ma per me e per la società sì. L'idea che mi sono fatto di questa squadra la racconterò con più precisione a fine campionato, in maniera abbastanza unanime si fa riferimento a una fragilità emotiva, psicologica. Questo credo sia il filo conduttore di questa squadra. Anche quando ha espresso qualcosa di concreto, questa squadra non s'è mai mostrata forte caratterialmente. Nessuno può discutere questo aspetto perché è così, i giocatori sanno che questo è stato il motivo principale di questa classifica. Una fragilità emotiva più che tattica..."

