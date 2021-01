Crotone, Ursino: "Cercheremo di fare tre innesti dal mercato. Poi ce la giocheremo"

Nel prepartita di Fiorentina-Crotone è intervenuto ai microfoni di DAZN il ds calabresi Giuseppe Ursino: “La ricerca di un vice Simy? I giocatori per venire al Crotone devi convincerli ed è difficile. Ora e prima in Serie A. In B vengono invece con entusiasmo. Noi come al solito cerchieremo di fare tre innesti importanti per la squadra. Poi ce la giocheremo”.