Cuadrado centrale anche nella nuova Juventus. Pronto il rinnovo fino al 2023

Juan Cuadrado sarà uno degli ultimi giocatori a raggiungere il ritiro della Juventus, visto che il colombiano è ancora impegnato in Copa America con la sua Nazionale. Una volta rientrato a Torino, però, ci sarà subito da discutere del rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2022: l'idea della Juventus è quella di prolungare di una stagione, portando la scadenza al 2023. E lo stesso Cuadrado ha già fatto capire di stare bene in bianconero. A breve, spiega il Corriere dello Sport, è previsto un contatto col suo agente Alessandro Lucci ma viste le premesse trovare l'accordo per il prolungamento non sembra assolutamente un problema. Anzi.