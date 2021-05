Cuadrado: "Fiorentina-Napoli come tre anni fa? Non ne abbiamo parlato. Fatto il nostro"

Mattatore del derby d'Italia con una doppietta, Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per tre reti a due sull'Inter: "Avevo già tirato un paio di rigori, ho sentito la fiducia, poi non c'era Ronaldo. Ma l'importante è aver ottenuto il risultato. È stata una partita difficile, contro una grandissima squadra. Dovevamo sacrificarci, e penso che abbiamo ottenuto il risultato da squadra. Fiorentina-Napoli come tre anni fa? Non ne abbiamo parlato in spogliatoio, è una casualità. Noi dovevamo fare il nostro, ossia vincere. Poi vedremo cosa accadrà".