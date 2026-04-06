TMW Radio Cucciari sulla Roma: "Le stagioni fallimentari sono altre, guardate la Juve..."

Mister Alessandro Cucciari è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio: "Adesso la lotta Champions si fa interessante. Ci sono tante partite e dobbiamo considerare anche l'Atalanta nella corsa. Diventa molto avvicinante adesso il discorso europea. Questa flessione della Roma è fisiologica, ha delle problematiche che hanno un po' tutti, ma le sta pagando a caro prezzo.

Abbiamo sempre detto dall'inizio che la Roma fosse una squadra da Europa League come valori tecnici, ma poi è andata oltre grazie all'allenatore che ha colmato le capacità tecniche con la grande intensità fisica. La Roma è andata oltre ma giudichiamola alla fine, anche perché se diciamo che Gasperini sta facendo male la stagione della Juventus come la giudichiamo? Cerchiamo di riportare un po' i valori alla realtà. Il problema della Roma è che ha sempre perso gli scontri diretti, la sconfitta di ieri è stata roboante, ma ci poteva stare perdere a San Siro con l'Inter".