TMW Radio Cucciari: "Champions, lotta ancora apertissima. E su Leao invece dico..."

Mister Alessandro Cucciari è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Il Napoli può rientrare a sorpresa nella lotta Scudetto?

"Il Napoli può fare un finale di stagione importante ma sono tanti i punti di vantaggio dell'Inter. Io credo onestamente che l'Inter non possa perderlo lo Scudetto. Ci sono state troppe squadre che hanno faticato. Hanno fatto vedere qualcosa ma poi si sono fermate, l'Inter è stata la più continua".

Corsa al quarto posto, come la vede?

"Il Como è la squadra che sta meritando di più per il gioco e per il fatto che, a differenza di Roma e Juve, si ritrova lì per merito e senza pressioni. Viaggia a basso profilo ma anche loro ci tengono. Il campionato è lungo però, la Roma è in calo ma la lotta è apertissima".

Roma e Juve, per chi peserebbe di più la mancata Champions?

"Per entrambe, perché ci si aspettava un posto in Champions per rimediare a quanto fatto negli anni passati. Sono due grandi club e ci si aspetta questo. Poi il campo è il giudice supremo, il Como per ora sta facendo meglio".

Come si sarebbe comportato con Leao?

"E' un eterno giocatore che deve esplodere, ma ha sempre rendimenti altalenanti che lasciano perplessi. Potenzialmente è un grande calciatore, ma sembra quasi che faccia tutto con sufficienza. Non riesco a comprendere perché con queste doti non si metta al servizio della squadra".