TMW Radio Alessandro Cucciari: "Il problema goleador è di tutta la Serie A, non solo della Juve"

L'ex calciatore e tecnico Alessandro Cucciari è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

"La Juve, da quando è arrivato Spalletti, non ho ancora visto una sterzata importante. A parte un 5-0 con la Cremonese, fa fatica a fare gol. Il gioco ora si vede, è un maestro Spalletti sotto questo punto, ma il problema del gol c'è. ma è un problema della Serie A. Se vediamo il capocannoniere è Lautaro oggi con 11 gol, davvero pochi. C'è un problema generale di goleador. Tra il Lecce e il Como oggi ci sono solo 20 punti, quindi le big fanno fatica, è un campionato molto livellato, con una classifica corta comunque".

Come vede il Como ora?

"Fabregas è molto intelligente, sta facendo un percorso di crescita costante. Ha scelto di non rischiare la sua carriera, non scegliendo l'Inter. Ha fatto bene a fare così. Se gli dovesse capitare il Barcellona però il prossimo anno non esiterebbe ad andare via".

Lazio allo sbando: perché?

"Secondo me responsabile è Lotito di questo momento. Il ds non lo metto, perchè ci si adegua a quello che dice Lotito. Ha mandato due giocatori importanti, che erano un punto di riferimento".