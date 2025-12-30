TMW Radio Cucciari: "Fiorentina, non vedo la voglia di battagliare. Scudetto, sarà duello..."

Mister Alessandro Cucciari è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Fiorentina, giusto dare ancora fiducia a Vanoli?

"La situazione è difficile da giudicare. Pioli è stato mandato via e nel pre-campionato si parlava di un posto in Champions anche dallo stesso tecnico. C'erano aspettative alte intorno a questa squadra. Io credo che il problema della Fiorentina non sia l'allenatore, non credo a un nuovo cambio risolutore. La Fiorentina lottava per altri obiettivi, si è trovata in una situazione nella quale non riesce ad uscire, nessuno riesce a prendere in mano la situazione. La situazione ora è drammatica, sono tutte partite ormai da battagliare e se non c'è questa mentalità è difficile. A me non preoccupa il -5, hai ancora tanti punti a disposizione, mi preoccupa la confusione e di non vedere nello spirito la voglia di lottare".

A chi credere di più nella corsa scudetto tra Chivu, Conte e Allegri?

"Napoli e Inter è chiaro che siano le favorite e lotteranno per lo Scudetto. Se devo scegliere, allora metto Conte, che è un animale da spogliatoio".

E il duello Roma-Juve?

"La Roma ha perso gli scontri diretti ma sta sempre lì. La Juve ha una serie di partite alla portata? Ok ma non se la porta da casa, sarà comunque difficile".