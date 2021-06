Da campione d'Italia, Lukaku sfida l'Italia per conquistare anche l'Europa

Tanto lavoro sporco, tanti calci e legnate che spesso lo hanno visto giù, tante ripartenze andate male, tante urla ai compagni che avrebbero potuto servirgli palle facili per fare gol, nessun tiro in porta. Non a caso. Il Belgio elimina il Portogallo campione in carica con una bomba di Thorgan Hazard (e un Rui Patricio non certamente bellissimo da vedere), ma il leader come nell'Inter è senza dubbio Romelu Lukaku. Specie dopo il match di ieri sera nel corso del quale il Belgio ha perso prima De Bruyne e poi il capitano Eden Hazard (per entrambi resta la possibilità di rientrare per i quarti). Anche solo la presenza in campo dell'attaccante nerazzurro, costringe l'avversario a comportarsi in maniera differente. Grande attenzione per eventuali - molto probabili - accelerazioni a campo aperto (Mancini penserà a Bastoni che ne conosce stile e movimenti?), enorme concentrazione sulle palle inattive, infinita meticolosità nell'evitare di farlo giocare spalle alla porta, da boa e classico elemento su cui poggiarsi per affondare. Non dovessero recuperare i due fenomeni, ancora di più Les Diables Rouges faranno affidamento sul centravanti interista: 3 gol in 4 gare all'Europeo, 63 gol in totale con la sua Nazionale che fanno di lui il primo marcatore della storia in maglia rossa, con un centro ogni 96 minuti di gioco. Spaziale. In più Big Rom continua a perdere peso e a definire il suo corpo, mai prima d'ora è stato più in forma. Fisica e mentale. Dice spesso: abbiamo fame, citando un certo Antonio Conte, suo mentore e guida allo scudetto. Da campione d'Italia, Lukaku sfiderà gli Azzurri a Monaco di Baviera, per provare a prendersi anche l'Europa.