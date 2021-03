Da Chiellini a Buffon. Il punto di Pirlo sull'infermeria e sui recuperi della Juventus

Andrea Pirlo ha presentato in conferenza stampa Cagliari-Juventus, in programma domani alle 18 alla Sardegna Arena, soffermandosi anche sullo stato dell'infermeria e dei rientri: "Gli acciaccati? Stanno tutti bene, hanno recuperato a parte Demiral e Ramsey che hanno problemi fisici oltre a Dybala e Bentancur che ha ancora il Covid. Gli altri sono tutti a disposizione".

Come sta Chiellini? Kulusevski può giocare a centrocampo?

"Chiellini sta bene, è rientrato ed è recuperato. Può starci che possa partire dall'inizio domani. Kulusevski è giovane e ha grandi margini di miglioramento. Può giocare in tanti ruoli, lo proveremo sicuramente in una posizione più centrale a centrocampo perché ha il fisico per giocare anche lì. In base all'atteggiamento di domani o delle altre partite lo vedremo anche in quella posizione".

Buffon giocherà domani?

"Non so se sarà possibile perché non è al meglio e dovremo valutarlo ancora oggi pomeriggio".

