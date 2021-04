Da Conte a Lautaro, dopo lo scudetto vertice con Zhang per i rinnovi di contratto

L'Inter è concentrata sul presente, ma inizia già a programmare il futuro. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport una volta conquistato lo Scudetto, ci sarà l'atteso vertice con Steven Zhang. Tanti i temi sul tavolo, a partire dai rinnovi di Conte e dei dirigenti, tutti in scadenza nel giugno 2022. Difficile pensare di iniziare la stagione con il tecnico in scadenza, anche se rinnovare alle cifre attuali (12 milioni più 2 di bonus), appare complicato. Poi ci sono i rinnovi dei calciatori: Bastoni è praticamente a posto, Martinez, che sta scegliendo il nuovo agente, ancora no.