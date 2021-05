Da Cruz: "Voglio tornare in Italia ma non necessariamente al Parma". Ma il dt del Groningen frena

C'è il ritorno in Italia nel futuro di Alessio Da Cruz? L'esterno del Parma, quest'anno in prestito al Groningen, ha parlato dall'Olanda come riportato da Rtvnoord.nl, dichiarando di voler tornare in Italia e di non voler restare in Olanda anche nella prossima stagione: "Fledderus (il DT del Groningen, ndr) continua a dirmi che sono disposti a farmi restare al Groningen ma per me sarebbe molto difficile perché vorrei tornare in Italia. Sto cercando di chiudere nel migliore possibile l'anno al Groningen perché sono venuto qui con le migliori intenzioni e all'inizio è andata bene, poi mi sono infortunato e non ho raggiunto il mio top. Voglio tornare in Italia ma non necessariamente al Parma, preferirei ripartire da zero da un'altra parte".

Ma per il direttore tecnico Mark-Jan Fledderus la situazione non è così semplice da sbrogliare: "La scorsa estate - spiega Fledderus - abbiamo firmato un quadriennale. Quest'anno era di prestito, poi avremmo potuto esercitare a giugno un'opzione per tre anni. Abbiamo tempo fino a giugno per riscattarlo, poi inizierà il triennale. Alessio ha firmato un contratto ed è dunque i Groningen a decidere se rimarrà un anno o tre. Ne discuteremo tra di noi".