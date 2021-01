Da Fonseca all'ultimo acquisto Pedro: la Roma vola anche con il lavoro di Petrachi

La Roma veleggia verso le posizioni nobili della classifica. Merito di un mercato di livello iniziato poco più di 12 mesi fa. Quest’anno sono stati chiusi alcuni acquisti importanti come Smalling e Mkhitaryan, entrambi a titolo definitivo dopo il primo prestito dello scorso anno. In più sono stati riscattati gli obblighi come Veretout - confermato dopo i tanti tentativi del Napoli - e Mancini, inserendo anche Pedro, dal Chelsea.

Gran parte degli acquisti sono arrivati nell’anno precedente con Gianluca Petrachi, direttore sportivo che aveva detto addio al Torino di Cairo per la prima grande avventura della sua carriera, ereditando una situazione non semplice dallo spagnolo Monchi. Così gran parte della fetta di chi oggi fa volare la Roma, è stata portata in giallorosso proprio da Petrachi. Lo stesso Pedro è stato un acquisto del dirigente, l’ultimo prima di dire addio alla Roma. Nell'ultimo periodo sta crescendo enormemente Villar, acquistato dalla Serie B spagnola per 4 milioni di euro, così come Ibanez (8 milioni), che all'Atalanta era praticamente una comparsa, mai utilizzato da Gasperini e divenuto un perno difensivo.

In questa stagione poi la nuova direzione tecnica della Roma ha aggiunto un’ottima alternativa come Kumbulla, fissando una difesa comunque formata dal ibanez, Mancini e Smalling. Infine Borja Mayoral che, dopo un inizio non proprio straordinario, sta incominciando a candidarsi per un posto non solo al posto di Dzeko, ma anche al suo fianco. Così l’eredità di Petrachi si fa sentire - anche pensando a Fonseca - rientrato nei primi posti dopo annate complicate.