Da Lione con furore: Rafia gol con la Juve, Karim Benzema lo esalta sui social

Un messaggio speciale per Hamza Rafia, giovane fantasista della Juventus, ieri decisivo nel 3-2 in Coppa Italia al Genoa. Lo manda Karim Benzema, stella del Real Madrid ma cresciuto proprio come Rafia al Lione (in tempi diversi, ovviamente) e prima ancora nel piccolo Bron Terraillon, piccola società nella periferia della città francese dove entrambi hanno mosso i primi passi da calciatori, nel quartiere di Lione dove entrambi sono cresciuti. I complimenti speciali arrivano via Instagram Stories.