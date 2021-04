Da Mancini a Cristante, la Roma sfida il suo ‘passato’

Scampato il pericolo SuperLega per il mondo del calcio, si può tornare al campo. Lo fanno tutti i club di A e dovrà farlo anche la Roma, oggi impegnata contro l’Atalanta. Definire la gara dell’Olimpico uno scontro diretto per la Champions appare forzato visto il distacco di dieci punti tra le due società, ma i giallorossi hanno l’obbligo di non mollare la presa in campionato anche solo per evitare la Conference League e arrivare nel migliore dei modi alla gara di giovedì prossimo contro il Manchester United. Il match con l’Atalanta poi suscita sentimenti importanti a cominciare da Fonseca che nei suoi due anni in Italia non ha mai battuto Gasperini (che gode della stima di Pinto, ma che difficilmente potrà essere preso in considerazione per la panchina della Roma). I precedenti recitano comunque tre sconfitte subendo sempre almeno due gol. Un trend che il portoghese vuole invertire già da stasera e per farlo si affiderà a chi l’Atalanta la conosce bene e l’ha vissuta. Il terzetto difensivo, infatti, sarà composto tutto da ex. Da Mancini a Cristante, passando per Ibanez. Storie diverse, ma stesso passato. Il centrale brasiliano è stato l’ultimo ad arrivare nella Capitale complice il poco spazio trovato a Bergamo, ma molto a rimpianto a Zingonia dopo la crescita avuta in giallorosso. Mancini e Cristante, invece, sono tra i pilastri della Roma di Fonseca, gli unici due che hanno indossato la fascia di capitano in assenza di Lorenzo Pellegrini. La duttilità di Bryan ha salvato anche l’allenatore dai tanti guai fisici che per larga parte della stagione non ha avuto a disposizione Smalling. Sarà così anche oggi e sui tre ex atalantini si appoggerà la Roma per cercare di portare a casa 3 punti fondamentali per il prosieguo della stagione.