Dal Bologna all'Udinese: il calendario della Lazio da qui alla sosta

Sei partite e la speranza di agganciare la zona Champions League. Per la Lazio non sarà un tour de force obbligato, perché la sfida contro il Torino di martedì probabilmente verrà rinviata per i tanti positivi al Coronavirus nelle file dei granata. Così dopo il Bologna, comunque avversario ostico, ci sarà la partita con la Juventus, con i biancocelesti che avranno qualche giorno in più rispetto ai bianconeri per prepararsi alla sfida. Settimana successiva abbordabile contro il Crotone prima del ritorno contro il Bayern Monaco. Infine sfida interna all'Olimpico contro l'Udinese. Può essere il ciclo della verità per raggiungere un posto nelle prime quattro.

IL CALENDARIO DELLA LAZIO

27-02 Bologna-Lazio

02-03 Lazio-Torino

06-03 Juventus-Lazio

12-03 Lazio-Crotone

17-03 Bayern-Lazio

21-03 Lazio-Udinese