Dal Brasile, il Gremio vuole Douglas Costa: due strade per provarci

vedi letture

Secondo diversi media brasiliani, il Gremio si sarebbe mosso nelle ultime settimane per convincere Douglas Costa a tornare in Brasile al termine di questa stagione. Il calciatore rientrerà alla Juventus dopo il prestito al Bayern Monaco e con i bianconeri ha un altro anno di contratto. Per tornare in patria ci potrebbero essere due strade: quella dell'addio alla Juve con un anno d'anticipo senza richiesta da parte della Vecchia Signora per il cartellino; oppure un deciso abbassamento di stipendio da parte del brasiliano per permettere al Gremio di pagare ai bianconeri il costo del cartellino a un anno dalla scadenza del contratto.