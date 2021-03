Dal Crotone al Verona: il calendario del Napoli da qui alla fine della stagione

Una corsa da Champions League. Le ultime undici partite del Napoli possono rappresentare una svolta sia per gli azzurri che per Gennaro Gattuso, ma molto dipenderà dal recupero del 7 di aprile contro la Juventus. Dopo averla battuta nel ritorno - giocato prima dell’andata - bissare potrebbe portare gli azzurri all'inseguimento del secondo posto, con il Milan a un tiro di schioppo. Così la situazione per il Napoli non è poi così male, visto che ha solamente due scontri diretti negli altri dieci incontri, con Inter e Lazio al Diego Armando Maradona. Le altre sei partite non sono così probanti: vincere con la Juve porterebbe in discesa il prosieguo della stagione.

03.04 Napoli-Crotone

07.04 Juventus-Napoli

11.04 Sampdoria-Napoli

18.04 Napoli-Inter

22.04 Napoli-Lazio

26.04 Torino-Napoli

02.05 Napoli-Cagliari

09.05 Spezia-Napoli

12.05 Napoli-Udinese

16.05 Fiorentina-Napoli

23.05 Napoli-Verona