Dal fallimento del Cesena all'U21: chi è Maleh, promesso sposo della Fiorentina per l'estate

Operazione futuro. La Fiorentina ha mosso un passo in avanti verso l'estate, pur nel pieno di una sessione di gennaio dove dovrà gioco forza essere protagonista sia nelle uscite che nelle entrate. Intanto ha anticipato i tempi e bloccato Youssef Maleh del Venezia. Classe '98, è stato un'intuizione dello scouting: il giocatore arriva dal fallimento del Cesena dove gioca in Primavera e dove esordisce poi nel Ravenna. Faro del club romagnolo, ritorna alla base ma il club fallisce. Sicché ci credono i lagunari dove da subito diventa un perno del progetto.

Talento cristallino Maleh è un Nazionale Under 21 azzurro che nasce come trequartista ma capace di giocare in più posizioni della mediana. Gioca da interno, da mezzala o anche nei due in un centrocampo a quattro o da pivote basso a cinque. Gamba, senso della posizione, tempi di gioco, Maleh è nel giro dell'Under 21 italiana e la Fiorentina per prenderlo ha battuto sul tempo una folta concorrenza dalla Serie A.

Prenotato subito La Fiorentina lo ha preso adesso bloccandolo per l'estate. Un'intesa anche col Venezia, visto che il giocatore è in scadenza e con un casus belli aperto con la proprietà. Ai lagunari andrà un indennizzo adesso e Maleh resterà, e giocherà, con la formazione di Zanetti. Anche per calmare le acque e non perdere un posto all'Europeo: ha detto no al rinnovo ma ha scelto di restare per chiudere il cerchio, finire la maturazione e poi fare il grande salto. A Firenze, che stavolta ha bruciato tutti sul tempo.