Dal Genoa al Crotone: il calendario della Fiorentina da qui alla fine della stagione

vedi letture

Sette punti di vantaggio possono bastare alla Fiorentina per essere fuori dalle secche della zona retrocessione? Molto dipenderà da quanto correranno sia Cagliari che Torino, attualmente molto distanti ma con un trend positivo. La vittoria contro il Benevento, due settimane fa, ha dato una spinta per la salvezza, ma è chiaro che la prossima sfida di sabato contro il Genoa sia fondamentale per guardare avanti con più tranquillità. Il calendario non è felice, almeno nella versione casalinga, perché gli avversari sono Atalanta, Juventus, Lazio e Napoli. I viola potrebbero essere costretti a costruire la propria salvezza fuori dal Franchi.

03.04 Genoa-Fiorentina

11.04 Fiorentina-Atalanta

17.04 Sassuolo-Fiorentina

20.04 Verona-Fiorentina

25.04 Fiorentina-Juventus

02.05 Bologna-Fiorentina

09.05 Fiorentina-Lazio

12.05 Cagliari-Fiorentina

16.05 Fiorentina-Napoli

23.05 Crotone-Fiorentina