Dal Napoli al Napoli, la corsa della Juve si ferma dopo sette risultati utili consecutivi

vedi letture

Questa sera allo stadio Maradona la Juventus di Andrea Pirlo ha interrotto la striscia di sette risultati utili consecutivi. Contro il Napoli in Supercoppa, la squadra di Pirlo aveva dato il via a una striscia di risultati utili consecutivi che s'è interrotta questa sera. La vittoria in Supercoppa fu infatti l'immediata risposta al ko in campionato contro l'Inter e da allora sono arrivati solo risultati positivi. Ecco la striscia che s'è interrotta quest'oggi.

20 gennaio - Juventus-Napoli 2-0

24 gennaio - Juventus-Bologna 2-0

27 gennaio - Juventus-SPAL 4-0

30 gennaio - Sampdoria-Juventus 0-2

2 febbraio - Inter-Juventus 1-2

6 febbraio - Juventus-Roma 2-0

9 febbraio - Juventus-Napoli 0-0