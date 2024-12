Dal no all'Arabia al Galatasaray, la strana traiettoria recente di Dybala con la Roma

Che la stagione di Paulo Dybala alla Roma fosse iniziata non sotto i migliori auspici, era chiaro già un po' a tutti da fine estate, ma i primi mesi di questa annata iniziata nella Capitale ne hanno dato una piena conferma. Il sospetto, d'altronde, era lecito nel momento in cui, durante il mercato estivo, Dybala sembrava ormai destinato all'Arabia Saudita.

A fine agosto infatti era tutto instradato per il trasferimento di Dybala all'Al Qadsiah. La Joya avrebbe goduto di uno stipendio faraonico, da 25 milioni di euro netti a stagione, ma quando il dado pareva ormai essere stato tratto, l'improvviso ripensamento e il dietrofront. Secondo alcuni aiutato anche dalla poca voglia della moglie, Oriana Sabatini, di passare gli anni seguenti in uno scenario complicato - e lontano dallo stile di vita occidentale - come quello arabo.

Adesso però il tormentone Dybala si è riaperto e lo sta indirizzando verso un'altra destinazione orientale, per quanto ancora in Europa: Istanbul. Il Galatasaray che colleziona stelle ha portato avanti già da inizio dicembre una corte serrata e mette anch'esso sul piatto 25 milioni di euro di contratto. Certo, in tre anni e non per ognuno come sarebbe stato in Arabia, ma anche il non volersi allontanare troppo dall'Europa ha il suo prezzo. Al calciatore rimangono da sciogliere le ultime, personali riserve su quella che sarebbe comunque una scelta di vita, ma in questo caso il percorso può davvero trovare compimento. E la Roma ha tutta l'aria di chi non ha intenzione di opporsi: la richiesta di 3-4 milioni di euro per il cartellino è propedeutica anche per evitare il rinnovo automatico che farebbe schizzare verso l'alto lo stipendio di Dybala, rendendolo di fatto insostenibile per le attuali casse giallorosse.