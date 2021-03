Dal Parma al Torino: il calendario del Benevento da qui alla fine della stagione

La vittoria contro la Juventus ha dato una spinta ulteriore al Benevento, ora a più sette rispetto al Cagliari, fermo a quota 22. La salvezza potrebbe apparire dietro l’angolo, ma le ultime gare avevano fatto crescere qualche dubbio dopo un inizio sprint. Determinante sarà la sfida contro il Parma di sabato prossimo, visto che raccogliere altri tre punti, dando continuità ai risultati, avvicinerebbe la matematica permanenza in Serie A. E in più toglierebbe di mezzo, quasi certamente, i ducali dalla lotta per non retrocedere. Nelle ultime quattro di campionato si gioca gran parte della salvezza: Cagliari, Crotone e Torino, con in mezzo l’Atalanta.

03.04 Benevento-Parma

12.04 Benevento-Sassuolo

18.04 Lazio-Benevento

21.04 Genoa-Benevento

25.04 Benevento-Udinese

01.05 Milan-Benevento

09.05 Benevento-Cagliari

12.05 Atalanta-Benevento

16.05 Benevento-Crotone

23.05 Torino-Benevento