Dal rinnovo di contratto imminente al campo, Dragusin al centro del progetto Juve

vedi letture

Radu Dragusin, poco più di qualche mese fa, sperava e sognava il percorso che l’ha portato in pianta stabile in prima squadra, ma difficilmente poteva immaginarselo così rapido. Vuoi per il pacchetto di difensori centrali in casa Juventus, sulla carta ben fornito e di altissimo livello, vuoi per una scalata graduale, spesso necessaria, verso l’alto. E invece da inizio novembre il giovane centrale classe 2002 è in pianta stabile tra i nomi dei giocatori convocati da Andrea Pirlo per le sfide della prima squadra. Dall’esordio con la Dinamo Kiev lo scorso dicembre fino all’utilizzo dal primo minuto nelle gare di Coppa Italia contro Genoa e Spal. Insomma, ormai parte integrante del progetto di rinnovamento avviato la scorsa estate da Madama.

RINNOVO IMMINENTE - Era l’estate 2018 quando la Juventus strappava alla corte di Paris Saint-Germain, Chelsea e soprattutto Atletico Madrid (club affiliato al Regal Sport Bucarest, squadra dalla quale i bianconeri l’hanno acquistato) un giovane difensore raccontato come un predestinato in giro per l'Europa. E il suo percorso in bianconero non ha disatteso le aspettative con progressi costanti fra Under 17, Primavera, Under 23 e, adesso, prima squadra con tappe bruciate in ogni categoria. E così, considerato il gioiello tra le mani e un precedente accordo in scadenza il prossimo giugno, il ragazzo e la Juventus sono ormai prossimi a rinnovare il contratto che avrà durata quinquennale. La soluzione è fortemente voluta da entrambe le parti con il giovane di origini rumene che non ha mai preso in considerazione le voci che lo vedevano lontano da Torino: la volontà è sempre stata una, ossia continuare il percorso in bianconero.

PRIMA ALTERNATIVA - Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci pronti al rientro, Matthijs de Ligt non in condizioni perfette, Giorgio Chiellini un po’ più indietro e Gianluca Frabotta squalificato. A tre giorni dalla gara più importante della stagione, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League da vincere per evitare una cocente eliminazione, i ragionamenti difensivi di Andrea Pirlo per la sfida alla Lazio coinvolgono per forza di cose anche Dragusin. Già una settimana fa a Verona il ragazzo è stato in ballottaggio fino all’ultimo per un posto dall’inizio, la scelta poi è ricaduta sull’usato sicuro Alex Sandro. Contro i biancocelesti, se Pirlo non vorrà correre rischi con le problematiche fisiche degli altri interpreti, dovrà scegliere proprio uno fra Dragusin e Bernardeschi per accompagnare i “superstiti” Danilo, Demiral e Alex Sandro.