Ufficiale Dal vivaio del Corinthians Paulista al Monza: ecco il giovane Arthur Alexandre Miani

"Arthur Alexandre Miani è un nuovo calciatore della Primavera di AC Monza. Nato a Monte Alto in Brasile il 15 luglio 2005, il centrocampista con cittadinanza brasiliana e italiana è un prodotto del vivaio dello SC Corinthians Paulista. Una nuova sfida in maglia biancorossa ha inizio. Benvenuto Arthur!". Questo il comunicato con cui il Monza annuncia il rinforzo per la formazione Primavera.

Sempre oggi, il Monza ha comunicato anche il ritorno in prestito di Antov alla Cremonese: "AC Monza comunica che Valentin Antov si trasferisce alla Cremonese a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025. Il difensore bulgaro torna in prestito ai grigiorossi, con cui nel campionato di Serie B 2023-24 ha collezionato 35 presenze, sfiorando un’altra Promozione in Serie A dopo quella conquistata in biancorosso il 29 maggio 2022. In bocca al lupo Valentin!".