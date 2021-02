Dall'Atalanta al Torino: il calendario della Sampdoria da qui alla sosta

La situazione in casa Sampdoria non è da allarme rosso, tutt'altro. I blucerchiati stanno galleggiando a metà classifica, senza avere particolari paure per guardare indietro. Domenica però affronterà l'Atalanta, dopo averla battuta agilmente all'andata, salvo poi incrociare il Genoa di Ballardini, ultimamente imbattibile dopo il suo arrivo. Dopo altre tre partite più abbordabili, come il Cagliari in casa, il Bologna al Dall'Ara e infine il Torino. Dovesse trovare un andamento discreto la Samp potrebbe già dirsi salva a metà marzo, visto che affronta due candidate alla retrocessione in casa. Difficile pensare a un match point migliore per la salvezza.

IL CALENDARIO DELLA SAMPDORIA

28-02 Sampdoria-Atalanta

03-03 Genoa-Sampdoria

07-03 Sampdoria-Cagliari

14-03 Bologna-Sampdoria

21-03 Sampdoria-Torino