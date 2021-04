Dall'Italia all'Inter. Matteo Darmian è il gregario perfetto per Antonio Conte

"Merita di giocare perché è un jolly prezioso, per me può anche andare all'Europeo perché è duttile e fa gol importanti". Un elogio in piena regola, quello fatto ieri da Antonio Conte a Matteo Darmian, ovvero il grimaldello con cui l'Inter ha scardinato la serrata difesa cagliaritana. Un po' come successo con Sanchez, il tecnico nerazzurro ha fatto capire di esser dispiaciuto per lo spazio centellinato riservato all'ex Parma e United. Ma, proprio come Sanchez, la sua importanza all'interno del gruppo resta fondamentale.

Conte lo ha voluto all'Inter dopo averlo apprezzato, conosciuto e valorizzato in Nazionale. E i motivi li ha spiegati lui stesso: Darmian è un giocatore che garantisce straordinaria duttilità (in stagione ha giocato da terzo di difesa sia a destra che a sinistra, da quinto di centrocampo sia a destra che a sinistra) abbinando sempre prestazioni di buon livello. E pure ottimi numeri, visti i 3 gol e i 3 assist quasi sempre decisivi. A questo poi si aggiunge un comportamento low profile che sempre e tanto piace agli allenatori, a maggior ragione allo stesso Conte. Mai una polemica, mai una parola fuori posto. Il tutto col chiaro intento di mettere il noi davanti all'io. E se l'Inter è lassù, lanciata verso lo Scudetto, un po' di merito è da ricercare anche in questo atteggiamento.