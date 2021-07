Dall'Olanda: Inter in pole per Dumfries. L'olandese è valutato 15-20 milioni

Partito Achraf Hakimi in direzione Parigi, l'Inter è alla caccia di un sostituto del marocchino per la fascia di destra, e tra i nomi valutati c'è quello del terzino del PSV Eindhoven Denzel Dumfries, tra i migliori dell'Olanda all'ultimo Europeo. Secondo quanto riporta dai Paesi Bassi Voetbal International, l'Inter sarebbe la squadra in pole per acquistare il difensore, che ha una valutazione che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro, che l'Inter cercherà di abbassare.