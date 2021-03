Dall'Olanda, tutti vogliono il terzino svedese Gudmundsson. Napoli e Lipsia in vantaggio

Napoli e Red Bull Lipsia in pole per il terzino svedese classe '99 di proprietà del Groningen Gabriel Gudmundsson. Lo scrive il giornale olandese Voetbal International, che fa il punto suo gioiellino nato a Malmö che compirà 22 anni il prossimo 29 aprile.

Sulle sue tracce anche Manchester City e Borussia Dortmund - si legge - e ancora nessuna offerta è stata formalizzata, ma gli interessamenti sono molteplici e in corso c'è anche la trattativa per il rinnovo.

Cinque assist in 19 partite, Gudmundsson ha un contratto in scadenza nel 2022 e un valore di mercato di poco superiore al milione di euro.