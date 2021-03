Dall'Udinese al Milan: il calendario dell'Atalanta da qui alla fine della stagione

Dieci partite alla fine del campionato per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, terza in classifica e appaiata alla Juventus (che ha una gara in meno) e più due sul Napoli. I bergamaschi sono in un momento perfetto, al netto della sconfitta contro il Real Madrid che ha sancito l’eliminazione in Champions League. Solitamente gli ultimi mesi sono perfetti per le squadre del Gas, brave ad alzare i ritmi e non perdere quasi mai. La settimana decisiva potrebbe essere quella che parte il 18 di aprile: prima la Juventus, in casa, poi Roma fuori e Bologna ancora in casa. C’è anche il tempo per la finale di Coppa Italia, ancora con la Juve.

03.04 Atalanta-Udinese

11.04 Fiorentina-Atalanta

18.04 Atalanta-Juventus

22.04 Roma-Atalanta

25.04 Atalanta-Bologna

02.05 Sassuolo-Atalanta

09.05 Parma-Atalanta

12.05 Atalanta-Benevento

16.05 Genoa-Atalanta

19.05 Atalanta-Juventus (finale Coppa Italia)

23.05 Atalanta-Milan