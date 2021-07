Dalla Germania: Inter e Roma su Kostic, l'Eintracht fissa il prezzo tra i 25 e i 30 milioni

L'Italia potrebbe essere nel futuro di Filip Kostic. Come noto, l'esterno serbo sarebbe uno dei nomi seguiti da Inter e Roma, alla caccia di nuovi rinforzi. Come riporta dalla Germania Sky Deutschland, l'Eintracht Francoforte avrebbe già avuto contatti con le due dirigenze, fissando la cifra per il via libera del serbo tra i 25 e i 30 milioni.