Dalla Germania, occhi in Italia per il Borussia Dortmund: piacciono Milenkovic e Walukiewicz

Il Borussia Dortmund segue due difensori centrali che militano nel nostro campionato in vista della prossima stagione. Il primo nome, riportato da Sky Sport Deutschland, è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il club tedesco avrebbe già avviato i primi contatti per arrivare al serbo in scadenza di contratto con i viola nel 2022. L'altro è quello di Sebastian Walukiewicz, giocatore del Cagliari che i gialloneri avevano già seguito in passato e che avrebbe un costo inferiore rispetto al calciatore agli ordini di Prandelli.