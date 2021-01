Dalla Grecia: Parma al lavoro per il 2001 Zagaritis, in scadenza col Panathinaikos

vedi letture

Nuovo nome per la difesa del Parma, rilanciato con forza da molte testate greche: si tratta del giovane classe 2001 Vasilios Zagaritis, terzino mancino del Panathinaikos. Zagaritis, in scadenza a giugno, non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto con la formazione greca, e avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il Parma, che ora spinge per portarlo sin da subito in Italia. Trattativa in corso ora fra il ds Marcello Carli e la società di Atene, per trovare un accordo per liberare già da questa sessione, rivela gazzetta.gr.