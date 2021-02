Dalla Juventus all'Atalanta: il calendario del Verona da qui alla sosta

vedi letture

Sarà un marzo che dirà molte cose sul futuro del campionato dell'Hellas Verona. Con una salvezza già praticamente conquistata, visto che gli uomini di Juric sono a un punto dal Sassuolo capolista delle squadre di media classifica, gli avversari da affrontare non sono dei più semplici, a partire dalla sfida di sabato contro la Juventus, in casa. Proprio al Bentegodi poi faranno scalo anche il Milan e l'Atalanta che, all'andata, avevano portato quattro punti in dote alla formazione scaligera. Più semplici, almeno sulla carta, le trasferte: il Benevento di Filippo Inzaghi e poi il Sassuolo di Roberto De Zerbi: cinque partite in tre settimane e il possibile inserimento in zona Europa.

IL CALENDARIO DELL'HELLAS VERONA

27-02 Hellas Verona-Juventus

03-03 Benevento-Hellas Verona

07-03 Hellas Verona-Milan

13-03 Sassuolo-Hellas Verona

21-03 Hellas Verona-Atalanta