Dalla Sampdoria all'Atalanta: il calendario del Milan da qui alla fine della stagione

vedi letture

Il Milan sogna. Guarda avanti verso quel che pareva inatteso e controlla le spalle, per non perdere l'obiettivo principale. Tra Scudetto e Champions League, restano dieci gare alla formazione rossonera per chiudere una stagione da protagonista. Dove non era certo accreditata come favorita per il titolo e dove invece è nei fatti la seconda forza del campionato. Le gare che mancano: nelle prossime quattro parte favorita, in chiusura di big ha poi Lazio, Juventus e Atalanta. Riassunto: la missione Champions non sembra impossibile. Quella Scudetto non dipende solo da lei.

03.04 Milan-Sampdoria

10.04 Parma-Milan

18.04 Milan-Genoa

21.04 Milan-Sassuolo

26.04 Lazio-Milan

01.05 Milan-Benevento

09.05 Juventus-Milan

12.05 Torino-Milan

16.05 Milan-Cagliari

23.05 Atalanta-Milan