Dalla Spagna - Anche la Lazio su Ceballos: idea prestito oneroso con diritto di riscatto

Non solo il Milan, anche la Lazio sarebbe sulle tracce di Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid tornato in Spagna dopo due anni di prestito in Inghilterra, all'Arsenal. Come riporta El Confidencial dalla Spagna, anche i biancocelesti sarebbero in corsa per il centrocampista spagnolo, che potrebbe arrivare in Italia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.