Dalla Spagna - Barcellona, stallo per il rinnovo di Dembele. United, Juve e Chelsea in attesa

vedi letture

Tutto bloccato per il rinnovo di Ousmane Dembele. L'attaccante del Barcellona - come riportato da Sport - vuole trovare un accordo con il club, ma bisognerà attendere l'elezione del nuovo presidente. Nel frattempo Manchester United, Juventus e Chelsea restano in attesa: i tre club, nel caso in cui non ci dovesse essere l'intesa tra le parti, potrebbero tentare un'offerta al ribasso durante la sessione estiva.