Dalla Spagna - Il PSG ha pronta l'offerta alla Lazio per Correa: 15 milioni più Sarabia

Il PSG avrebbe pronta la prima offerta da recapitare alla Lazio per Joaquin Correa. Lo riporta dalla Spagna Todo Fichajes, che spiega come il Paris Saint-Germain sia disposto a mettere sul piatto 15 milioni più il cartellino di Pablo Sarabia, una delle stelle della Nazionale di Luis Enrique. Da Parigi sono sicuri che questa offerta possa soddisfare le richieste della Lazio, che per Correa chiede circa 40 milioni.