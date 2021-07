Dalla Spagna insistono: derby milanese per Coutinho. Il brasiliano può tornare in Serie A

Derby milanese per Philippe Coutinho. Come riporta questa mattina il quotidiano catalano Sport, Milan e Inter starebbero valutando con attenzione il possibile ritorno in Serie A del centrocampista brasiliano. Il Barcellona ha bisogno di cedere il giocatore e, nonostante il suo alto ingaggio, la pista italiana almeno in Spagna viene considerata una delle più calde.

Su Coutinho è da registrare anche l'interesse del Leicester in Premier League.