Ufficiale Coutinho ritrova un vecchio amico: il Vasco da Gama annuncia Alex Teixeira

vedi letture

Dopo il grande ritorno di Philippe Coutinho, che dal Qatar ha deciso di fare rientro a quella che è stata la sua prima casa calcistica, al Vasco da Gama, il club carioca ha ora annunciato un altro lieto ritorno.

Si tratta stavolta di Alex Teixeira, in passato allo Shakhtar Donetsk e allo Jangsu Suning (quando era in Cina, è stato per un certo periodo accostato anche all'Inter in Italia, che condivideva la stessa proprietà con il club cinese). Il trequartista torna dopo sette mesi di stop dal precedente contratto che aveva già firmato con i brasiliani, questa volta fino a dicembre 2025. I due nuovi arrivati si ritrovano dopo anni, dato che sono cresciuti assieme nelle giovanili del Vasco. "Il nostro amore è eterno e, quindi, il nostro rapporto sul campo doveva avere un lieto fine" - ha detto il club in un video pubblicato sui social.