Dalla Spagna: niente Milan per Lucas Vazquez, rinnovo a un passo col Real Madrid

Lucas Vazquez rinnoverà col Real Madrid. Come riporta Cadena COPE, le ultime ore avrebbero fatto registrare un netto passo avanti nelle trattative - apparentemente bloccate - per il nuovo contratto del jolly di centrocampo spagnolo. Cercato anche da Milan e Bayern Monaco come possibile colpo a parametro zero per quest'estate, il classe '91 sembra andare quindi verso il rinnovo a sorpresa coi blancos di Florentino Perez.

In questa stagione Vazquez ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 8 assist col Madrid.