Dalle parole ai fatti, il Napoli va da Kvaratskhelia in Germania. Incontro positivo

Dalle parole ai fatti, dopo che ieri Antonio Conte ha ribadito come non voglia privarsene e che sia da considerarsi fuori dal mercato, il Napoli si muove in maniera concreta in direzione del suo asso Khvicha Kvaratskhelia, reduce da una nottata storica visto che la Georgia, grazie alla vittoria per 2-0 sul Portogallo in cui ha aperto le danze sul tabellino, ha festeggiato un indimenticabile accesso agli ottavi di Euro 2024.

La società campana ha intenzione di procedere con il rinnovo di Kvara e scacciare così le insistenti sirene di mercato sul suo conto. Secondo quanto si apprende da Sky Sport, il viaggio del presidente De Laurentiis e del direttore sportivo Manna a Dusseldorf, accompagnati anche da Chiavelli, sarebbe da considerarsi positivo. Al calciatore e al suo procuratore Jugeli è stata ribadita la centraltà nel progetto con Conte e lo stesso Kvaratskhelia si sarebbe dimostrato ben disposto.

Mister Antonio Conte, nella conferenza stampa di presentazione tenuta ieri, aveva così parlato: "Rimane. No perché sento delle perplessità. Ripeto, non bisogna averne. Sono stato molto categorico su questo. Non vorrei neanche che in futuro ci sia di nuovo questo ritornello. Questa bellissima notizia gliel'ha data il presidente. Kvaratskhelia è un giocatore che ce ne sono sempre di meno con queste caratteristiche, per questo non è un capriccio il voler tenere Kvara. Lo considero un giocatore veramente forte, come Di Lorenzo".