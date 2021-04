Dalle stelle alle stalle... Per poi eliminare il Milan: il cammino dello United fino a qui

Sembrava fosse tutto facile nel girone di Champions League del Manchester United che stasera affronta la Roma nelle semifinali di Europa League. Perché vincere al Parco dei Principi a Parigi, per 1-2, assomiglia molto a quanto è successo ieri sera con i cugini chiassosi allenati da Guardiola, vincenti e a un passo dall'atto finale di Istanbul. Invece i Red Devils di Solskjaer hanno sì vinto, ma era solo la prima giornata del girone da sei. Andata e ritorno che sembrava in cassaforte dopo il 5-0 rifilato al Lipsia e la doppia sfida contro il Basaksehir.

Invece è successo il patatrac: sconfitta in Turchia per 2-1, prima di segnarne 4 all'Old Trafford, ma oramai il treno era passato. Perché poi ci ha pensato lo stesso PSG, a domicilio, a vincere 1-3, per poi il Lipsia compeltare l'opera e servire il 3-2 che ha chiuso ogni discorso. In Europa League, Milan a parte, per ora è stata una passeggiata. La Real Sociedad, pur ottima squadra, spazzata via con un 0-4 a San Sebastian, doppio 2-0 invece al Granada (che da par suo aveva eliminato il Napoli) senza molte discussioni.

Così lo United arriva a questa sfida di EL con molte certezze. La prima è che giocherà la Champions nella prossima stagione, la seconda è che il City alzerà il trofeo della Premier e rischia di fare addirittura double. Meglio vincere, quasi costretto, l'ultimo torneo stagionale alla portata. Perché dalle stelle alle stalle è davvero un attimo.

CHAMPIONS LEAGUE

PSG-Manchester United 1-2

Manchester United-Lipsia 5-0

Basaksehir-Manchester United 2-1

Manchester United-Basaksehir 4-1

Manchester United-PSG 1-3

Lipsia-Manchester United 3-2

EUROPA LEAGUE

Real Sociedad-Manchester United 0-4

Manchester United-Real Sociedad 0-0

Manchester United-Milan 1-1

Milan-Manchester United 0-1

Granada-Manchester United 0-2

Manchester United-Granada 2-0